«Горжусь вами»: Евгения Медведева поддержала Петросян и Гуменника

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к соотечественникам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые выступали на Олимпиаде-2026 в Италии. Поддержку фигуристам спортсменка выразила в своём личном блоге в соцсетях.

«Возвращаемся из Милана. Очень много эмоций. Да, конечно, мы все ехали с надеждой на медали. И я знаю, как сильно этого хотели ребята. Но с учётом той ситуации, в которую попали наши фигуристы, они уезжают без наград — зато с гордо поднятой головой. А это иногда дороже любой награды», — написала спортсменка.

Как считает Медведева, Пётр Гуменник заслужил место на пьедестале. Её впечатлили его выступления и то, с каким достоинством он держался перед лицом обрушившегося давления и откровенной несправедливости — фигурист сумел сохранить самообладание и продемонстрировать блестящую технику.

Медведева честно призналась: окажись она сама в подобных обстоятельствах, совладать с эмоциями было бы крайне трудно. Петя и его наставники, по её мнению, проделали колоссальную работу — это читалось буквально в каждом жесте и движении на льду.

Особое внимание в своём посте Медведева уделила выступлению Аделии Петросян. По словам фигуристки, она стала для неё отдельным поводом для гордости. Ситуация, в которой оказалась спортсменка, требовала колоссальной выдержки: выходить к зрителям, зная, что трибуны и пресса уже прочат тебе только первое место, способен далеко не каждый. Аделия, как подчёркивает Медведева, с честью выдержала это испытание — она проявила стержень, волю и показала катание высокого уровня.

«Да, в произвольной программе чуть-чуть не сложилось, и ей немного не повезло. Но у неё были все шансы быть в тройке сильнейших, и это факт. У этой девочки большое будущее», — заключила фигуристка.

Напомним,Пётр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. Он блестяще откатал произвольную программу, но получил за неё 184,49 балла. В короткой программе он занял 12-е место с результатом 86,72 балла. По сумме двух выступлений российский фигурист набрал 271,21 балла. Российская фигуристка Аделия Петросян также заняла шестое место на Олимпиаде. В произвольной программе спортсменка исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа, но упала при выполнении четверного тулупа.