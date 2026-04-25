Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 17:08

«Никакого влияния не имеет»: В РФС ответили на слова Шевченко о возвращении сборной РФ

В РФС ответили Шевченко о том, что возвращение России в футбол не обсуждается

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на заявление президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко о том, что возвращение российского футбола на международную арену сейчас не обсуждается.

На вопрос корреспондента Sport24, есть ли у Шевченко какие-то рычаги давления на ФИФА, Митрофанов ответил: «Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет. От Шевченко здесь ничего не зависит».

Он также подчеркнул, что обсуждение возвращения России сейчас идёт.

Ребров покинул пост тренера сборной Украины после провала в отборе на ЧМ-2026

Ранее сообщалось, что сборная Украины завершила борьбу за выход на чемпионат мира 2026 года, уступив в полуфинале плей-офф отборочного турнира команде Швеции. Встреча в Валенсии закончилась победой сборной Скандинавии со счётом 3:1. Хет-триком отметился нападающий из Швеции Виктор Дьёкереш, который забил на 6-й, 51-й и 73-й минутах. Единственный гол в составе украинской команды на 90-й минуте забил Матвей Пономаренко.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar