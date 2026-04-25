«Никакого влияния не имеет»: В РФС ответили на слова Шевченко о возвращении сборной РФ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на заявление президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко о том, что возвращение российского футбола на международную арену сейчас не обсуждается.

На вопрос корреспондента Sport24, есть ли у Шевченко какие-то рычаги давления на ФИФА, Митрофанов ответил: «Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет. От Шевченко здесь ничего не зависит».

Он также подчеркнул, что обсуждение возвращения России сейчас идёт.

Ранее сообщалось, что сборная Украины завершила борьбу за выход на чемпионат мира 2026 года, уступив в полуфинале плей-офф отборочного турнира команде Швеции. Встреча в Валенсии закончилась победой сборной Скандинавии со счётом 3:1. Хет-триком отметился нападающий из Швеции Виктор Дьёкереш, который забил на 6-й, 51-й и 73-й минутах. Единственный гол в составе украинской команды на 90-й минуте забил Матвей Пономаренко.