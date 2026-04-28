Болельщик лишился 620 тысяч рублей из-за гола в матче «Спартак» — «Краснодар»

Один из российских болельщиков остался без внушительной суммы, попытавшись угадать исход встречи 26-го тура Российской премьер-лиги. Фанат поставил 620 тысяч рублей на ничейный результат в противостоянии московского «Спартака» и «Краснодара», пишет «РБ Спорт».

Букмекеры предлагали заманчивый коэффициент 3,90. В случае успеха счастливчик мог пополнить свой бюджет более чем на 2,4 миллиона рублей.

До 85-й минуты план выглядел безупречно: на табло горели цифры 1:1. Однако концовка игры перечеркнула все ожидания: решающий мяч забил защитник «горожан» Жубал.

Финальный свисток зафиксировал победу краснодарского клуба со счетом 2:1. Игрок не только остался без потенциального куша, но и полностью лишился вложенных средств.

Стоит отметить, что этот любитель ставок ранее проявлял завидную удачливость. Недавно он сумел сорвать настоящий куш, заработав почти 23 миллиона рублей на двух аналогичных пари в рамках российского первенства.

Ранее во Владикавказе сообщалось, что мужчина, устроивший захват заложницы в букмекерской конторе, проиграл крупную сумму на ставках. Он потерял 239 тысяч рублей в букмекерской компании. Деньги он, как утверждается, взял у родственников, объяснив это необходимостью лечения.