Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 11:07

Самый невезучий победитель: Москвич с очень плохой памятью потерял джекпот в 545 миллионов

Россиянин лишился выигранных в лотерее полмиллиарда из-за забывчивости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /M. Schuppich

Кузьминский суд Москвы отклонил иск жителя столицы, который выиграл в лотерею 545 миллионов рублей, но не получил денег. Причиной стал пропущенный срок обращения за выигрышем.

Мужчина приобрёл билет через приложение мобильного оператора и забыл о нём на несколько лет. В июле 2020 года его комбинация оказалась победной и принесла джекпот — 545 941 491 рубль. О своём выигрыше гражданин узнал только в 2024 году, случайно проверив старый билет в приложении.

Он направил претензию оператору лотереи, а затем обратился в суд. Компания отказалась выплачивать деньги, сославшись на истечение установленных правилами сроков. По условиям лотереи, за выигрышем необходимо обращаться не позднее, чем через 30 дней после розыгрыша, а общий срок исковой давности составляет три года.

Кузьминский суд признал позицию ответчика обоснованной. В решении указано, что пропуск срока исковой давности является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований. Выигрыш, несмотря на подтверждение результатов тиража, выплачен не был.

Бурильщик из Перми спонтанно купил билет и выиграл 11 миллионов в лотерею

Ранее в Великобритании обладатель счастливого лотерейного билета не забрал выигрыш в размере 10,6 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей). У победителя было 180 дней, чтобы заявить о своих правах, однако он так и не появился. Несмотря на масштабные поиски загадочного миллионера из Бексли, владелец билета упустил сумму, способную изменить жизнь. Теперь невостребованные средства направят на благотворительные цели.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar