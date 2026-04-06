Самый невезучий победитель: Москвич с очень плохой памятью потерял джекпот в 545 миллионов

Кузьминский суд Москвы отклонил иск жителя столицы, который выиграл в лотерею 545 миллионов рублей, но не получил денег. Причиной стал пропущенный срок обращения за выигрышем.

Мужчина приобрёл билет через приложение мобильного оператора и забыл о нём на несколько лет. В июле 2020 года его комбинация оказалась победной и принесла джекпот — 545 941 491 рубль. О своём выигрыше гражданин узнал только в 2024 году, случайно проверив старый билет в приложении.

Он направил претензию оператору лотереи, а затем обратился в суд. Компания отказалась выплачивать деньги, сославшись на истечение установленных правилами сроков. По условиям лотереи, за выигрышем необходимо обращаться не позднее, чем через 30 дней после розыгрыша, а общий срок исковой давности составляет три года.

Кузьминский суд признал позицию ответчика обоснованной. В решении указано, что пропуск срока исковой давности является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований. Выигрыш, несмотря на подтверждение результатов тиража, выплачен не был.

Ранее в Великобритании обладатель счастливого лотерейного билета не забрал выигрыш в размере 10,6 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей). У победителя было 180 дней, чтобы заявить о своих правах, однако он так и не появился. Несмотря на масштабные поиски загадочного миллионера из Бексли, владелец билета упустил сумму, способную изменить жизнь. Теперь невостребованные средства направят на благотворительные цели.