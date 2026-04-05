Бурильщик из Перми спонтанно купил билет и выиграл 11 миллионов в лотерею

Бурильщик из Пермского края Геннадий Н. выиграл в лотерею более 11 миллионов рублей, купив билет в мобильном приложении. Об этом рассказывает URA.ru.

Мужчине и раньше сопутствовала удача: в 2024 году он выигрывал приятные суммы — 30 и 50 тысяч рублей. Но настоящий успех пришёл позже. Геннадий случайно приобрёл пакет билетов в приложении, среди которых оказался тот самый счастливый билет. Именно он принёс суперприз в размере 11 172 126 рублей.

Сам счастливчик признаётся, что всё вышло нечаянно. Утром он оформил покупку, а вечером стал миллионером.

«Смотрю и сам себе не верю: «одиннадцать тысяч что ли», но потом понял, что это миллионы. А позже вспомнил сон, случившийся накануне, в котором я выиграл в лотерею большую сумму и пошёл в салон покупать автомобиль. Сон был в руку и ко мне пришла прибыль», — поделился победитель.

Выигрыш Геннадий намерен вложить в недвижимость и открыть туристический бизнес. Вместе с женой они растят двух дочерей-подростков. Старшая дочь с мужем и сыном живёт в другом городе и часто приезжает в гости. По профессии Геннадий — машинист буровой установки на угледобывающем объекте. Он трудится вахтами на севере, а в перерывах между сменами старается бывать с семьёй и путешествовать по России.