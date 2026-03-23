Ищут победителя лотереи на 1,2 млрд рублей — через две недели деньги сгорят
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M. Schuppich
В Великобритании ищут победителя лотереи, который может потерять выигрыш в 10,6 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 млрд рублей). До окончания срока остаются считаные дни. Об этом сообщает Daily Mirror.
Как выяснили организаторы, счастливый билет был куплен в лондонском районе Бексли. Розыгрыш прошёл ещё 4 октября 2025 года, и его владелец угадал все шесть номеров, сорвав джекпот. Однако за деньгами он до сих пор не обратился.
Сейчас представители лотереи буквально разыскивают победителя: они выехали в Бексли с мегафоном и брендированным фургоном, надеясь найти человека, который, возможно, даже не знает о своём выигрыше.
Ранее Life.ru писал, что продавщица с Кубани сорвала в лотерее пять миллионов рублей. Незадолго этого она шутила на работе о своей везучести. По словам девушки, счастливый билет она выбрала случайно.
