Лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть в лотерею 2,8 млн рублей

Жительница Москвы выиграла в лотерею более 2,8 миллиона рублей. Скрет своей удачи она объяснила весьма необычным способом — лавровым листом, который лежал у неё в кошельке. Об этом рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей.

Женщина участвует в розыгрышах недавно — только с ноября прошлого года. Саму игру она выбрала спонтанно, не вникая в правила, и просто купила три билета по 60 рублей. Один из них оказался счастливым.

Свою неожиданную удачу победительница связывает с сочетанием интуиции, везения и того самого лаврового листа, который традиционно считается символом привлечения денег. О выигрыше девушка уже рассказала сыну, а полученные средства планирует потратить на закрытие кредитов.

Ранее продавщица с Кубани выиграла в лотерее пять миллионов рублей. Она периодически пробовала испытать удачу, но максимальный выигрыш до этого составлял 50 тысяч. Накануне женщина шутила на работе о своей везучести и спрашивала, где её миллион мелкими купюрами. Счастливый билет выбрала случайно, а после крупного выигрыша купила ещё один и получила ещё десять тысяч. Потратить деньги планирует на ремонт, а остальное — по ситуации.