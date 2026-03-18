На Кубани продавщица пошутила об удачливости и выиграла в лотерею пять миллионов

Продавщица с Кубани сорвала в лотерее пять миллионов рублей. Незадолго этого Анастасия шутила на работе о своей везучести. При этом она уже более двух лет переодически пытает удачу, но до сих пор выигрывала максимум 50 тысяч.

«Мы как раз вспоминали, что я с детства была везучая. Я даже подумала: где же моё везение? И оно решило напомнить о себе. Ходила на работе шутила — где мой миллион мелкими купюрами?», — поделилась победительница.

По словам девушки, счастливый билет она выбрала случайно. А узнав о крупном выигрыше, она пошла за ещё одним билетом и смогла получить ещё десять тысяч. Вырученные деньги Анастасия хочет потратить на ремонт, а остальное — «по ситуации».

Победительница считает, что победить ей помогла развитая эмпатия. Девушка следила за выигрышами других и «радовалась, что им повезло».

«Где-то была небольшая зависть, но радости было всё же больше», — добавила Анастасия, пишет РИА «Новости».

