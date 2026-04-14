Лудоман напал на букмекерскую контору, проиграв 239 тысяч на своё «лечение»
Руслан Л., устроивший захват заложницы в букмекерской конторе во Владикавказе, проиграл на ставках 239 тысячи рублей. Деньги он взял у родных, сказав им, что средства нужны на лечение, пишет Mash.
Незадолго до инцидента врачи обнаружили у мужчины патологию селезёнки, он перенёс несколько хирургических вмешательств. Лудоман использовал болезнь как предлог, чтобы выманить у близких крупную сумму — якобы на покупку лекарств, но вместо этого спустил всё на ставки.
По данным телеграм-канала, несколько дней подряд он практически не покидал помещение конторы. К азартным играм Руслан пристрастился ещё несколько лет назад, когда работал помощником арбитра на футбольных матчах — первый раз зарегистрировался в одной из БК в 2017 году.
В 6 утра он явился в пункт приёма ставок на улице Кирова с отцовским ружьём, спрятанным в сумке — оружие продемонстрировал и дал понять, что готов его применить. Позже вернулся уже с ножом и выдвинул ультиматум: вернуть проигранное.
После прибытия силовиков нападавший отчаялся и сам загнал себя в угол, забаррикадировавшись вместе с сотрудницей. Сейчас и заложница, и сам злоумышленник госпитализированы.
Напомним, сегодня во Владикавказе вооружённый ружьём проигравшийся посетитель пункта приёма ставок ворвался в помещение БК, напал на работницу, ранил её и потребовал вернуть потраченные деньги. Сейчас пострадавшая девушка в тяжёлом состоянии находится в реанимации.
