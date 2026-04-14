Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 апреля, 09:07

Сотрудница букмекерской конторы во Владикавказе в реанимации после нападения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудница букмекерской конторы во Владикавказе серьёзно ранена после нападения местного жителя с ружьём. Об этом сообщает SHOT.

В помещении мужчина напал на 25-летнюю сотрудницу и ранил её, требуя наличные. Девушка успела нажать тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал. Тогда нападавший взял кассиршу в заложницы.

Силовики ранили мужчину в ногу и задержали его. Пострадавшая сотрудница находится в реанимации в тяжёлом состоянии, её готовят к экстренной операции. Девушка работала там кассиром около года. Медицинскую помощь также оказывают нападавшему — у него ранение ноги.

На месте спецназ и БТР: Бывший ученик захватил заложников в школе в Турции, раненых уже 16

Напомним, нападение на букмекерскую контору в столице Северной Осетии произошло сегодня. Мужчина, проигравший крупную сумму на ставках, с ружьём ворвался в пункт приёма ставок и начал угрожать персоналу, пытаясь таким образом вернуть потраченные средства.

Юрий Лысенко
