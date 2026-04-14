На месте спецназ и БТР: Бывший ученик захватил заложников в школе в Турции, раненых уже 16

В Турции произошло вооружённое нападение на школу в городе Сиверек провинции Шанлыурфа. Стрелок ранил 16 человек и захватил заложников, сообщают местные СМИ.

Бывший ученик открыл стрельбу в Анатолийской профессионально-технической школе имени Ахмета Коюнджу. Большинство учащихся удалось эвакуировать, однако, по информации телеканала NTV, пострадали как минимум семь человек. А TGRT сообщает уже о 16 пострадавших.

Очевидцы утверждают, что нападавшему около 17–18 лет и он был вооружён длинноствольным оружием, предположительно, дробовиком. Он вошёл на территорию школы и сначала начал хаотично стрелять во дворе, после чего проник внутрь и продолжил нападение.

На место происшествия направлены медики, спецназ на бронемашинах, полиция и специальные службы. Как пишет Mesru Haber, стрелок покончил с собой.