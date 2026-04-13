Учитель подрался с учеником из-за курения в школе Дзержинска

В Дзержинске Нижегородской области произошёл конфликт между учителем и учеником в школе №14. Об этом сообщили в департаменте образования города, передаёт pravda-nn.ru.

По словам очевидцев, педагог сделал замечание группе школьников за курение в коридоре. В ответ ученики начали грубо себя вести и оскорблять учителя. После этого преподаватель повалил одного из подростков на пол и скрутил его. В департаменте образования такие действия назвали неправомерными.

С участниками конфликта и их родителями провели беседы, с учителя взяли объяснительную. Ученик извинился, а его мать заявила, что претензий к школе нет. Окончательное решение по ситуации будет принято после заседания педагогического совета. В региональном Минобразования сообщили, что держат ситуацию на контроле.

