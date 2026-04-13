Голодные игры Петербурга: Драка за шаверму закончилась кармическим падением

В Санкт-Петербурге у одной из точек с шавермой на Планерной развернулась драматичная сцена. Голодный клиент, не выдержав томительного ожидания в очереди, решил добыть еду силой — карма настигла его моментально. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Очередь за шавермой привела к драке и травме. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По словам очевидца, у популярной забегаловки собралась длинная очередь. Нервы одного из посетителей не выдержали: он решил, что наполнение его желудка — приоритетная задача, и попытался отобрать уже оплаченную шаверму у другого клиента. Завязалась драка. Однако справедливость восторжествовала быстро и с неожиданным визуальным эффектом. «Голодный мученик» тут же совершил кармическое падение — приземлился головой прямо в колесо припаркованной рядом машины.

Наблюдавший за битвой местный житель рассказал, что очередь в популярной точке действительно была «долгой и невыносимой», но попытка решить вопрос силой привела к печальным последствиям для инициатора потасовки. Сам же «голодный мученик», судя по всему, остался без шавермы — и с травмой головы.

