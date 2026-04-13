Юношеский турнир по кунг-фу в Бишкеке закончился массовой дракой у сцены

На юношеском турнире по кунг-фу в Бишкеке произошла массовая драка. Видео потасовки разошлось по соцсетям и быстро вызвало резонанс.

По данным местных СМИ, конфликт случился прямо во время соревнований. На кадрах видно, как возле сцены дерутся сразу несколько подростков.

В УВД Первомайского района Бишкека подтвердили, что всех участников инцидента установили и доставили в районное управление внутренних дел. Сейчас по факту случившегося идет проверка.

С подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних и следователи. По итогам разбирательства правоохранители должны принять процессуальное решение.

Что именно стало причиной конфликта, официально пока не сообщалось. Известно лишь, что драка произошла на турнире и попала на видео, после чего история вышла за пределы спортивного мероприятия и дошла до милиции