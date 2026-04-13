13 апреля, 08:35

Убийственный укол: Москвичка умерла во время подтяжки кожи в частной клинике

Москвичка умерла после введения обезболивающего для подтяжки в частной клинике

В Москве 39-летняя женщина умерла во время проведения процедуры по подтяжке кожи в одной из частных клиник столицы. Пациентка пришла в больницу на улице Краснопролетарская и скончалась после введения обезболивающего препарата, сообщает местная прокуратура.

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«По предварительным данным, 12 апреля т.г. в ходе проведения процедуры в частной клинике на ул. Краснопролетарская после введения обезболивающего препарата состояние здоровья пациентки 1987 г.р. ухудшилось и она скончалась», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что процедуру проводила женщина, арендовавшая кабинет в помещении клиники. При этом у неё отсутствовала лицензия на данный вид медицинской деятельности. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая уже назначена. «Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле в прокуратуре.

Внутриматочная спираль «прошила» россиянку изнутри и чуть не убила

Ранее 27-летняя Анна Малова умерла в Новочеркасске после родов. По данным родственников, после четвёртого введения анестезии у женщины начались судороги, она впала в кому и скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CHAIYARAT

Наталья Афонина
