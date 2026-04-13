Убийственный укол: Москвичка умерла во время подтяжки кожи в частной клинике
В Москве 39-летняя женщина умерла во время проведения процедуры по подтяжке кожи в одной из частных клиник столицы. Пациентка пришла в больницу на улице Краснопролетарская и скончалась после введения обезболивающего препарата, сообщает местная прокуратура.
Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
«По предварительным данным, 12 апреля т.г. в ходе проведения процедуры в частной клинике на ул. Краснопролетарская после введения обезболивающего препарата состояние здоровья пациентки 1987 г.р. ухудшилось и она скончалась», — говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что процедуру проводила женщина, арендовавшая кабинет в помещении клиники. При этом у неё отсутствовала лицензия на данный вид медицинской деятельности. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая уже назначена. «Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле в прокуратуре.
Ранее 27-летняя Анна Малова умерла в Новочеркасске после родов. По данным родственников, после четвёртого введения анестезии у женщины начались судороги, она впала в кому и скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
