Убийственный укол: Москвичка умерла во время подтяжки кожи в частной клинике

В Москве 39-летняя женщина умерла во время проведения процедуры по подтяжке кожи в одной из частных клиник столицы. Пациентка пришла в больницу на улице Краснопролетарская и скончалась после введения обезболивающего препарата, сообщает местная прокуратура.

«По предварительным данным, 12 апреля т.г. в ходе проведения процедуры в частной клинике на ул. Краснопролетарская после введения обезболивающего препарата состояние здоровья пациентки 1987 г.р. ухудшилось и она скончалась», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что процедуру проводила женщина, арендовавшая кабинет в помещении клиники. При этом у неё отсутствовала лицензия на данный вид медицинской деятельности. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая уже назначена. «Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле в прокуратуре.