Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост



Регион
9 апреля, 19:04

Внутриматочная спираль «прошила» россиянку изнутри и чуть не убила

Обложка © freepik / stefamerpik

Обложка © freepik / stefamerpik

В подмосковном Зеленограде женщина оказалась на грани смерти после неудачной установки внутриматочной спирали. Об этом пишет телеграм-канал Baza. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжёлом состоянии.

29-летняя женщина пришла в одну из местных клиник, чтобы сделать плановую коррекцию внутриматочной спирали. Операция, как считалось изначально, была проведена качественно и без ошибок. Однако через пару дней у пациентки начались рези внизу живота и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. УЗИ показало, что спираль насквозь проткнула стенку матки.

Врачи клиники сразу же вызвали скорую и пациентку госпитализировали. Выяснилось, что женщина могла умереть, так как рана не кровоточила, и из симптомов были только боли, которые пострадавшая сначала списывала на послеоперационный синдром.

«Не приговор»: Российские учёные развеяли расхожий миф о кесаревом сечении
«Не приговор»: Российские учёные развеяли расхожий миф о кесаревом сечении

Ранее Life.ru писал, что 32-летней пациентке пришлось экстренно оперироваться после того, как гинеколог оставила внутри её матки щёточку-ёршик. Инцидент произошёл в частной клинике во время обычного чекапа. Врач взяла соскоб с шейки матки с помощью палочки с металлической щёточкой на конце. Сразу после процедуры у женщины поднялась температура и появились боли внизу живота. При повторном УЗИ в матке был обнаружен инородный предмет. Пострадавшая была прооперирована. Она надеется взыскать через суд с медика компенсацию за случившееся.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar