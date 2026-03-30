«Не приговор»: Российские учёные развеяли расхожий миф о кесаревом сечении

Рубец на матке после кесарева сечения не является строгим запретом для естественных родов при благоприятных условиях. К такому мнению пришли учёные Тюменского медицинского университета Минздрава России (ТМУ), работа которых опубликована в журнале «Акушерство и гинекология».

«Если состояние рубца на матке, положение плода и другие клинически значимые показатели в норме, то женщине при её согласии можно предложить естественные роды», — отметила акушер-гинеколог, директор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович.

Врачи Тюменского медицинского университета совместно с коллегами из перинатального центра и одного из роддомов города провели многолетнее наблюдение за женщинами с подобным анамнезом. В течение трёх лет специалисты анализировали течение беременности и родов у пациенток, ранее перенёсших операцию.

Результаты показали, что при отсутствии осложнений у матери и плода естественное родоразрешение может быть безопасной альтернативой повторному хирургическому вмешательству. Медики отмечают, что операция кесарева сечения связана с рисками, поэтому при нормальных показателях предпочтение стоит отдавать естественному процессу.

Дополнительные данные подтвердили безопасность такого подхода — ни у одной женщины не зафиксировали летальных исходов, а также серьёзных осложнений во время или после родов. Новорождённые также демонстрировали хорошие показатели: ни один ребёнок не получил низкую оценку по шкале Апгар, а случаи тяжёлых послеродовых кровотечений отсутствовали. Кроме того, ни матери, ни младенцы не нуждались в интенсивной терапии, что позволило сократить сроки пребывания в медицинском учреждении.

Ранее учёные рассказали, какие продукты лучше исключить прямо сейчас тем, кто хочет забеременеть. Выяснилось, что избыток ультрапереработанной еды существенно уменьшает вероятность зачатия.