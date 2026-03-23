Хотите ребёнка? Учёные рассказали, какие продукты лучше исключить прямо сейчас

Канадские исследователи из университета Макмастера обнаружили неожиданную связь между рационом питания и репродуктивным здоровьем. Выяснилось, что избыток ультрапереработанной еды — фастфуда, сладких газированных напитков и покупных полуфабрикатов — существенно уменьшает вероятность зачатия. Итоги исследования опубликованы в журнале Nutrition and Health (NutriHealth).

Специалисты изучили данные более 2,5 тысяч женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Участницы подробно рассказывали о своих попытках забеременеть и привычках в еде. В среднем, доля промышленно обработанных изделий в их меню составляла около 27%.

Однако у представительниц прекрасного пола, столкнувшихся с проблемами фертильности, данный показатель был выше и достигал 30%. Статистический анализ подтвердил: чем чаще в меню присутствуют переработанные товары, тем труднее организму подготовиться к материнству.

Причем негативный эффект наблюдался вне зависимости от индекса массы тела, возраста или общего образа жизни пациенток. Это наводит медиков на мысль, что дело не только в лишних калориях, но и в химическом составе такой продукции.

Промышленная обработка меняет структуру еды и добавляет в нее различные консерванты, красители и искусственные ингредиенты. Авторы работы полагают, что виновниками могут быть фталаты, бисфенол А и акриламиды. Эти соединения способны влиять на гормональный фон и нарушать привычную работу репродуктивной системы.

