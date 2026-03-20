В России предложили штрафовать за призывы к травле женщин после аборта

В Госдуме разработали законопроект, который вводит наказание за публичную травлю женщин, принявших решение о прерывании беременности. Авторами инициативы выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева с Анной Скрозниковой.

Документ, который есть в распоряжении ТАСС, уже направлен на отзыв в правительство. Парламентарии предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй. Если закон примут, то за публичные призывы к преследованию и осуждению женщин в связи с абортом гражданам придётся заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.

В пояснительной записке авторы подчёркивают: искусственное прерывание беременности — это законная медицинская процедура, а решение о её проведении является личным выбором женщины, охраняемым Конституцией. Однако в последнее время в публичном пространстве участились случаи высказываний, стигматизирующих тех, кто воспользовался этим правом.

Законопроект направлен на защиту россиянок от агрессии и давления в ситуации, когда они вынуждены делать сложный медицинский выбор. Инициатива призвана пресечь попытки организованной травли в Интернете и офлайн.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области вступил в силу закон, запрещающий принуждение женщин к аборту — под запрет попадают уговоры, просьбы, подкуп и обман с целью склонить к прерыванию беременности. Исключение составляют случаи информирования врачом или родителями о медицинских показаниях. Закон принят 18 марта в третьем чтении и вступит в силу 1 июня 2026 года, в Международный день защиты детей.