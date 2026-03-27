27 марта, 15:14

«Бразильянки бы не рожали»: Гинеколог разбила миф о вреде кофе для зачатия

Гинеколог Ерофеева: Кофе не мешает зачатию, но беременным его лучше не пить

Беременная женщина. Обложка © Freepik

Врач-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева развеяла убеждение в том, что употребление кофе может негативно влиять на способность к зачатию. В беседе с Life.ru она объяснила, почему этот страх преувеличен и от чего на самом деле зависит влияние кофеина на репродуктивное здоровье.

По словам специалиста, никотин действительно оказывает вредное воздействие на организм и планирование беременности, а вот кофеин — смотря сколько напитка выпить.

«Если бы пять чашек кофе снижали шансы забеременеть, то бразильские женщины наверняка вообще бы не беременели вовсе, или какие-нибудь гречанки, турчанки. Они вообще любители крепкого кофе, заваренного в специальных турках. Я думаю, что это миф на самом деле», — заявила Ерофеева.

Гинеколог обратила внимание, что современные кофе и чай, которые мы пьём, практически лишены кофеина. Большая часть этого вещества извлечена для производства лекарственных препаратов. Ключевой фактор, по словам эксперта, — индивидуальная реакция организма.

Так, если человек выпивает пять-шесть чашек кофе в день, чувствует себя комфортно, нормально спит, не испытывает головных болей и скачков давления, значит, его организм справляется с нагрузкой. В таком случае, уверена Ерофеева, кофе не станет препятствием для зачатия.

Другое дело, если женщина активно планирует беременность и настраивается на ответственный этап. В этот период она обычно ведёт себя более бережно — избегает стрессов, ограничивает физические нагрузки. Гинеколог рекомендует в такой «хрустальный» период сократить потребление кофе, а во время беременности и вовсе от него отказаться.

«Но если вы не планируете беременность прямо сейчас — пейте свою норму, всё хорошо», — добавила врач.

Напомним, что ранее Минздрав России в своих методических рекомендациях по репродуктивной диспансеризации обратил внимание на связь между образом жизни и способностью к зачатию. Ведомство сообщило, что избыточное потребление кофе (от пяти чашек эспрессо в день, что соответствует 500 мг кофеина) снижает фертильность в 1,45 раза. Эти данные, по мнению специалистов, подчёркивают важность умеренности при планировании беременности.

Наталья Афонина
