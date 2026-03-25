«Не кофе единым»: Тренер дала три простых совета, как взбодриться без лишних стимуляторов
Стакан воды каждый час и растирания заменят эспрессо и вернут бодрость
Если днём вас одолевает сонливость, не спешите пить кофе. Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес клубов Pride Fitness Елена Сушкова в беседе с Life.ru дала три простых совета, которые помогают взбодриться и побороть сонливость.
«Зачастую такая реакция организма говорит о низкой активности, продолжительном сидячем положении, нехватке воды и воздуха», — отмечает эксперт.
Мини-зарядка
Выполнение мини-зарядки поможет запустить кровообращение и повысить уровень энергии в организме. Растирания. Необходимо активно растереть ладони, а затем шею и уши — это простимулирует нервные окончания и поможет включиться в работу.
Потягивания. Требуется поднять руки вверх, приподняться на носки и потянуться как можно выше, задерживаясь в таком положении на 5-8 секунд. Можно повторить упражнение 5-10 раз.
Подъёмы со стула. Следует сделать 10-15 повторений в умеренно быстром темпе для разгона крови и энергии, снижения чувства усталости.
Водный баланс
Недостаточное употребление воды может вызвать усталость и привести к снижению концентрации, поэтому поддержание водного баланса является одним из самых эффективных способов борьбы с сонливостью. Начните с привычки выпивать стакан воды каждый час.
Дыхательные практики и свежий воздух
В течение дня полезно делать перерывы, проветривать помещения и выходить на улицу. Дополнительно можно внедрить в рутину дыхательные практики. Например, делать медленный глубокий вдох через нос, а затем резкий выдох через рот. Повторять 8-10 раз.
«Таким образом, сонливость и упадок сил в течение дня не всегда являются причиной усталости. Простые ежедневные привычки помогут естественным путём активизировать тело, взбодриться и поддержать концентрацию. Важно выполнять их регулярно», — резюмирует тренер.
Ранее врач назвал причины частых синяков на теле. Это может быть не просто особенностью организма, а сигналом о внутренних нарушениях. Одной из частых причин является лекарственная тромбоцитопения — снижение уровня тромбоцитов, отвечающих за свёртываемость крови.
