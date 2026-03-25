«Не кофе единым»: Тренер дала три простых совета, как взбодриться без лишних стимуляторов

Если днём вас одолевает сонливость, не спешите пить кофе. Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес клубов Pride Fitness Елена Сушкова в беседе с Life.ru дала три простых совета, которые помогают взбодриться и побороть сонливость.

«Зачастую такая реакция организма говорит о низкой активности, продолжительном сидячем положении, нехватке воды и воздуха» , — отмечает эксперт.

Выполнение мини-зарядки поможет запустить кровообращение и повысить уровень энергии в организме. Растирания. Необходимо активно растереть ладони, а затем шею и уши — это простимулирует нервные окончания и поможет включиться в работу.

Потягивания. Требуется поднять руки вверх, приподняться на носки и потянуться как можно выше, задерживаясь в таком положении на 5-8 секунд. Можно повторить упражнение 5-10 раз.

Подъёмы со стула. Следует сделать 10-15 повторений в умеренно быстром темпе для разгона крови и энергии, снижения чувства усталости.