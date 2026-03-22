Алкоголь, болезни крови и дефицит витаминов: Врач назвал причины частых синяков на теле

Иногда синяки на коже появляются даже после незначительного воздействия — и это может быть не просто особенностью организма, а сигналом о внутренних нарушениях. О возможных причинах рассказал Life.ru терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

Повышенная склонность к образованию синяков может быть связана с приёмом лекарств, беременностью, хроническими заболеваниями, возрастными изменениями, патологиями соединительной ткани, дефицитом витаминов, злоупотреблением алкоголем или заболеваниями крови. Шота Каландия Терапевт «СМ-Клиника»

Одной из частых причин является лекарственная тромбоцитопения — снижение уровня тромбоцитов, отвечающих за свёртываемость крови. Такое состояние может развиться после начала приёма или изменения дозировки препаратов, включая аспирин, гепарин, некоторые антибиотики и противовоспалительные средства. Как правило, после отмены лекарства показатели нормализуются в течение нескольких дней.

При этом ряд препаратов, например средства для химиотерапии или интерфероны, могут угнетать кроветворение и также повышать риск кровоизлияний.

Во время беременности возможно развитие гестационной тромбоцитопении — доброкачественного состояния, которое обычно не требует лечения и не связано с осложнениями.

У пожилых людей синяки могут появляться из-за сенильной пурпуры, возникающей на фоне истончения кожи и снижения прочности сосудов.

Кроме того, гематомы могут возникать при заболеваниях печени, почек и сердца, ревматологических и системных патологиях, вирусных инфекциях, а также при сахарном диабете и гиперкортицизме.

Среди других причин врач выделил заболевания соединительной ткани — в частности, синдромы Элерса—Данлоса и Марфана, а также дефицит витаминов В12 и фолиевой кислоты. Употребление алкоголя может усугублять ситуацию, поскольку влияет на обмен витаминов и работу печени.

Реже причиной становятся заболевания крови — например, гемофилия, лейкозы и другие тяжёлые состояния, требующие наблюдения у гематолога. Наследственный характер можно заподозрить, если синяки появляются с детства даже при минимальных травмах и сопровождаются повышенной кровоточивостью, в том числе после медицинских вмешательств.

