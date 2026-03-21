Врач назвала комфортную температуру воды, чтобы помыть, а не сварить волосы

Горячий душ может привести к повреждению волос вплоть до так называемого эффекта «варёных волос». О рисках привычной процедуры в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог клиники «Будь Здоров» Мария Кызымко.

Многие уверены, что высокая температура помогает лучше очистить кожу головы и делает волосы мягче. Однако, как отмечает специалист, на практике всё наоборот: чрезмерно горячая вода разрушает структуру волос и приводит к накоплению повреждений.

Сейчас даже можно услышать термин «варёные волосы». Так называют явление, при котором частое мытьё слишком горячей водой вызывает необратимые изменения структуры волос. Мария Кызымко Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог

По словам врача, волосы состоят преимущественно из кератина — белка, который отвечает за их прочность и эластичность. При температуре выше +40 °C начинается процесс разрушения структуры волос.

«Происходит потеря влаги, повреждается кутикула — внешний защитный слой, а также утрачивается блеск. Волосы становятся сухими, ломкими и тусклыми», — пояснила специалист.

Горячая вода раскрывает чешуйки кутикулы, из-за чего внутрь волоса легче проникают агрессивные компоненты шампуней и других средств. Это дополнительно усиливает повреждение.

Регулярное мытьё головы горячей водой приводит к накопительному эффекту: волосы теряют эластичность, начинают ломаться и сечься. Особенно страдают кончики, где повреждения накапливаются быстрее всего. Кроме того, может ухудшаться состояние кожи головы — появляются зуд, раздражение и перхоть.

Врач рекомендует избегать перегревания и использовать воду комфортной температуры — около +38–40 °C.

«Частое воздействие горячей воды усиливает проникновение агрессивных компонентов ухода и нарушает защитные свойства кожи головы. При этом восстановить повреждённые волосы крайне сложно, поэтому лучше предотвратить проблему», — заключила Кызымко.

