Врач назвала комфортную температуру воды, чтобы помыть, а не сварить волосы
Горячий душ может привести к повреждению волос вплоть до так называемого эффекта «варёных волос». О рисках привычной процедуры в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог клиники «Будь Здоров» Мария Кызымко.
Многие уверены, что высокая температура помогает лучше очистить кожу головы и делает волосы мягче. Однако, как отмечает специалист, на практике всё наоборот: чрезмерно горячая вода разрушает структуру волос и приводит к накоплению повреждений.
Сейчас даже можно услышать термин «варёные волосы». Так называют явление, при котором частое мытьё слишком горячей водой вызывает необратимые изменения структуры волос.
По словам врача, волосы состоят преимущественно из кератина — белка, который отвечает за их прочность и эластичность. При температуре выше +40 °C начинается процесс разрушения структуры волос.
«Происходит потеря влаги, повреждается кутикула — внешний защитный слой, а также утрачивается блеск. Волосы становятся сухими, ломкими и тусклыми», — пояснила специалист.
Горячая вода раскрывает чешуйки кутикулы, из-за чего внутрь волоса легче проникают агрессивные компоненты шампуней и других средств. Это дополнительно усиливает повреждение.
Регулярное мытьё головы горячей водой приводит к накопительному эффекту: волосы теряют эластичность, начинают ломаться и сечься. Особенно страдают кончики, где повреждения накапливаются быстрее всего. Кроме того, может ухудшаться состояние кожи головы — появляются зуд, раздражение и перхоть.
Врач рекомендует избегать перегревания и использовать воду комфортной температуры — около +38–40 °C.
«Частое воздействие горячей воды усиливает проникновение агрессивных компонентов ухода и нарушает защитные свойства кожи головы. При этом восстановить повреждённые волосы крайне сложно, поэтому лучше предотвратить проблему», — заключила Кызымко.
