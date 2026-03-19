Ледяная вода вместо салона: Трихолог раскрыла простой способ вернуть блеск волосам

Ополаскивание волос ледяной водой действительно может сделать их более сияющими. Этот простой метод имеет научное обоснование, объяснила Life.ru врач-трихолог Виталина Коптина.

«Многие считают, что ополаскивание волос холодной или ледяной водой в конце мытья помогает «закрывать чешуйки» и делать волосы более блестящими. На самом деле, это — не миф, а частично правда, подтвержденная исследованиями», — рассказала эксперт.

Кожа головы и структура волоса состоят из чешуек, которые при повреждениях или неправильном уходе могут оставаться раскрытыми, что приводит к появлению спутанных, тусклых и ломких волос. Тёплая вода помогает открыть чешуйки волос, облегчая очистку и проникновение шампуня или маски. В холодной воде эти чешуйки немного сжимаются или закрываются, что создаёт ощущение гладкости и блеска.

Реальная польза от такой процедуры включает в себя несколько аспектов. Во-первых, улучшается блеск волос, так как закрытые чешуйки лучше отражают свет. Во-вторых, стимулируется кровообращение кожи головы: холод сужает сосуды, что может уменьшить воспаления и укрепить фолликулы. Кроме того, ледяная вода помогает закрепить эффект от масок и кондиционеров, «запечатывая» полезные вещества в структуре волоса.

Однако важно понимать, что холодная вода не является панацеей и не исправляет всех проблем с волосами или кожей головы. Это — правильное дополнение к общему уходу.

«Если у вас чувствительная кожа или есть склонность к перхоти, будьте аккуратны, избегайте чрезмерных перепадов температуры. Также не стоит полностью заменять тёплый или прохладный режим на очень холодную воду — наиболее оптимально чередовать, начиная с прохладной», — рекомендует собеседница Life.ru.

Ополаскивать волосы холодной водой — хорошая привычка для придания блеска и общего ощущения свежести, а также для укрепления волос. Это не только миф, а реальный и полезный трюк, который работает в комплексе с правильным уходом.

