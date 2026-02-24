Российские учёные научились предсказывать лысину за 10 лет до её появления

В России научились «предсказывать» облысение за 5 — 10 лет до его появления. Учёные Пермского госуниверситета им. академика Вагнера и Пермского Политеха создали специальную программу, способную анализировать рост шевелюры и делать выводы о её будущем, пишет CNews.

Специалисты доказали, что наследственность влияет на скорость выпадения волос в старости, но есть множество критериев, которые тоже оказывают влияние на этот процесс: образ жизни, стрессы, правильное питание, хронические заболевания. Учёные смогли объединить все показатели в одну программу, которая анализирует их в отношении конкретного человека и выдаёт прогноз на лысину.

Алгоритм работает в два этапа. Сначала в базу вносятся все данные человека, а затем в лаборатории оценивается сама волосяная луковица с точки зрения ширины и толщины. На втором этапе система анализирует информацию и выдаёт итог. Как полагают исследователи, программа поможет изменить образ жихни, если лысина окажется неизбежной.

Ранее сообщалось, что нервное напряжение способно запускать механизмы, ведущие к заметному поредению шевелюры. Life.ru врач-трихолог подробно объяснила, какие процессы происходят в организме в ответ на стресс и почему это приводит к интенсивной потере волос.