Стилист раскрыл технику мытья головы «наоборот», которая продлевает жизнь цвету волос

Большинство людей уверены, что правильное мытьё головы начинается с шампуня. Однако стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru рассказал о технике ухода, которая меняет привычную последовательность: сначала на волосы наносят кондиционер, а уже затем шампунь.

Эксперт объяснил, что метод называется Reverse Washing, или «обратное мытьё». По его словам, такой способ активно используют и рекомендуют многие американские люксовые бренды косметики, а в последние годы он набирает популярность и в России.

Все привыкли сначала промывать корни волос шампунем, а затем использовать кондиционер. Но есть и другой способ: сначала наносится кондиционер, а затем шампунь. Этот метод называют «обратным мытьём», и он уже хорошо зарекомендовал себя. Владимир Дубинин Стилист

По словам стилиста, техника может быть особенно полезна для нескольких типов волос. В частности, она подходит людям, которые окрашивают волосы и хотят дольше сохранить холодный оттенок без желтизны — кондиционер помогает «запечатать» пигмент.

Кроме того, метод может помочь обладателям сухих кончиков: волосы становятся более напитанными и увлажнёнными. Техника также подходит людям с тонкими волосами, склонными к жирности у корней, поскольку позволяет увлажнить длину без утяжеления.

«Для тех, кто красит волосы и хочет дольше сохранить цвет без желтизны — например, холодный оттенок — кондиционер помогает удерживать пигмент. Сухие кончики получают дополнительное питание и увлажнение. А для тонких волос, жирных у корней, это способ добиться ухода без утяжеления после масок и кондиционеров», — объяснил стилист.

Техника обратного мытья достаточно простая. Сначала на влажные волосы наносят кондиционер, затем шампунь — на кожу головы и по длине. Средство тщательно вспенивают и хорошо промывают волосы. После этого можно использовать уходовое или защитное средство по типу волос и приступать к сушке.

