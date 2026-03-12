Челси, тапочки и платформа: Стилист раскрыла, чем заменить белые кеды в новом сезоне

Персональный стилист Дарья Плеханова назвала ключевые тренды обуви на предстоящие тёплые месяцы. Акцент в новом сезоне смещается с универсальности на характер и детали.

Стилист назвала тренды обуви на весну. Видео © Пятый канал

Базой гардероба по-прежнему остаются челси. Эта модель подойдёт тем, кто много времени проводит на ногах и постоянно в движении. Их можно комбинировать с джинсами, брючными костюмами и длинными юбками, уточнила специалист в беседе с Пятым каналом.

На смену привычным белым кедам приходят лоферы. Также в тренде ботильоны — как в спокойной гамме (чёрный, серый, коричневый), так и акцентные варианты, например с животным принтом.

Неожиданный хит сезона — парадные тапочки. Внешне они напоминают домашнюю обувь, но стилисты предлагают носить их и на выход. Такая пара отсылает к восточной эстетике и добавляет образу расслабленности.

Для поклонниц женственного стиля эксперт советует высокие сапоги — как с облегающим, так и со свободным голенищем. А главным трендом весны Плеханова называет обувь на платформе. Что касается цветовой гаммы, здесь сезон обещает быть сдержанным. В отличие от одежды, обувь будет выдержана в тёмно-коричневых, серых, белых, чёрных и тёмно-синих тонах.

А ранее россиянам объяснили, как одеваться ранней весной, чтобы выглядеть дорого и не смешить народ. По словам стилиста, в переходный период от холода к теплу главное в образе — сохранение объёма и грамотная многослойность.