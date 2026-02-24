Запрещённые цвета марта: Шаманка объяснила, как оттенок одежды влияет на здоровье и судьбу

Выбор одежды для многих становится не просто вопросом комфорта или стиля, но и способом повлиять на свою судьбу. Считается, что оттенки, которые мы носим, могут нести определённую энергетику и влиять на наше состояние. Во время общения с Life.ru калмыцкая шаманка Елена Батыр перечислила цвета, которых стоит избегать в марте.

По словам эксперта, в первом месяце весны существует целый ряд нежелательных оттенков. Среди абсолютно запрещённых оказались оранжевый (нельзя носить женщинам), жёлтый (нельзя всем), голубой (нельзя всем) и зелёный (нельзя всем). Оранжевый, как пояснила шаманка, способен негативно сказаться на личной жизни, создавая проблемы в этой сфере, а жёлтый цвет в марте будет привлекать болезни.

Голубой и синий будут провоцировать затяжные стрессы. Причём источник стресса будет связан не с местом проживания человека. Например, человек живёт в Москве, а проблема придёт к нему из Санкт-Петербурга или другого города. И этот стресс будет не кратковременным, а довольно продолжительным. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Особое внимание собеседница Life.ru уделила фиолетовому цвету, который оказался в категории нежелательных. Он представляет опасность для людей, склонных к паническим атакам. Синий также попал в категорию нежелательных цветов.

«Он (фиолетовый цвет. — Прим. Life.ru) будет усиливать тревогу, причём неосознанную: человек вроде бы чувствует, что что-то не так, ожидает чего-то плохого, но не может понять, почему. Панические атаки могут участиться буквально на пустом месте», — подчеркнула Батыр.

В противовес опасным оттенкам шаманка рекомендует обратить внимание на спокойную нейтральную гамму. В марте, по её мнению, стоит выбирать чёрный, белый, серый и бежевый цвета. У них нет узкоспециализированной функции, но они благоприятно влияют на общее состояние человека.

«Они работают как защита: уменьшают стресс, сглаживают тревожность, приглушают панические атаки и всё то негативное влияние, которое несут «запрещённые» цвета», — резюмировала эксперт.

17 февраля Красная Огненная Лошадь полноценно вступила в свои права, изменив темп и энергетику всего года. Как уверяют астрологи, в 2026-м удача достанется не всем, но пять знаков восточного календаря получат особенно щедрые шансы. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.