«Зомби» во рту: Врач назвал 7 способов спасти мёртвый зуб от удаления

«Мёртвый зуб» — это всего лишь зуб без нерва, и при грамотном подходе он может служить 10–20 лет и дольше. Врач-стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбеков в беседе с Life.ru пояснил, что вопрос не в том, «жив» зуб или нет, а в том, как с ним обращаются.

Прежде всего важно качественно пролечить корневые каналы. Они должны быть полностью очищены и герметично запломбированы, поскольку даже микроскопические пустоты со временем могут привести к воспалению у корня. Если зуб лечили давно и «на глаз», его иногда выгоднее перелечить, чем впоследствии удалять.

После удаления нерва зуб становится более уязвимым и склонным к перелому. Поэтому просто поставить пломбу — недостаточно. В зависимости от степени разрушения применяются вкладки, накладки или коронки. Их задача — не только восстановить форму, но и защитить зуб от раскола. Если от зуба осталось меньше половины, коронка — это не навязывание услуг, а необходимая мера, особенно для жевательных зубов.

Скрежетание зубами, неправильный прикус и отсутствие соседних зубов создают повышенную нагрузку. Даже качественно восстановленный зуб может не выдержать постоянного давления. Магомади Халилбеков Врач стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center

Главная проблема депульпированных зубов в том, что они чаще всего не болят. Воспаление у корня может развиваться месяцами без выраженных симптомов, поэтому регулярные контрольные рентгеновские снимки позволяют вовремя выявить проблему и сохранить зуб.

Если зуб потемнел, обычное отбеливание не поможет. В этом случае применяют внутриканальное отбеливание: специальный состав закладывают внутрь зуба над запломбированными каналами, осветляя его изнутри. Перед процедурой врач обязательно изолирует каналы защитным барьером, что делает метод безопасным при соблюдении протокола. Это медицинская процедура, а не косметический лайфхак.

И, наконец, не стоит игнорировать сигналы: трещины, потемнение, дискомфорт. Чем раньше начать лечение, тем выше шанс обойтись щадящими методами. Мёртвый зуб требует регулярного контроля и более внимательного отношения.

«Современная стоматология позволяет сохранять такие зубы на долгие годы. Главное — не руководствоваться принципом «пока не болит — значит, всё в порядке», — подчеркнул собеседник Life.ru.

