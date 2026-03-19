Депутаты хотят разрешить тратить маткапитал на лечение зубов, аренду жилья и автомобили

Депутаты Госдумы и члены Общественной палаты разработали проект рекомендаций для правительства, предлагающий создать Государственный фонд будущих поколений. Средства предполагается направлять на дополнительное финансирование материнского капитала, а наполнять фонд — за счёт части доходов от повышения акцизов на алкоголь, табачные изделия и игорный бизнес. Об этом сообщили «Ведомости».

Парламентские слушания по реализации госполитики в отношении многодетных семей запланированы на 23 марта. Рекомендации подготовлены комитетом Госдумы по защите семьи и комиссией ОП по демографии. Депутаты также предлагают расширить направления использования маткапитала: разрешить тратить его на образование матери, лечение детей с орфанными заболеваниями, стоматологию, ортодонтию и оплату найма жилья.

Отдельное предложение — ввести прогрессивный рост маткапитала с рождением каждого последующего ребёнка и увеличить выплату после рождения второго. В качестве альтернативы рассматривается введение «многодетного семейного капитала» при рождении или усыновлении третьего и следующих детей, который можно было бы тратить на покупку автомобиля, отдых, ИП или личное подсобное хозяйство в рамках соцконтракта.

Эксперты оценивают инициативы неоднозначно. Завлабом РАНХиГС Алла Макаренцева считает, что прогрессивный размер маткапитала — наиболее реализуемый сценарий, но покупка автомобиля или отдых за счёт этих средств ранее отклонялись из-за сложностей правовой проработки.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов полагает, что в условиях дефицитного бюджета предложения нереализуемы, а фонд будущих поколений фактически уже существует в виде ФНБ, резервы которого активно используются на покрытие дефицита. Он предложил альтернативу: давать многодетным не деньги, а сертификаты на «твёрдые метры» жилья и льготы на образование.

