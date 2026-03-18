Мода или сигнал тревоги: Психолог объяснила, почему зумеры меняют здоровые зубы на виниры и гриллзы

Поколение Z выросло в эпоху, где визуальный образ — как валюта социального успеха. Платформы, построенные на визуальном контенте, сделали улыбку «объектом достижения». Идеальная улыбка воспринимается не как природная данность, а как результат работы над собой — такой же, как фитнес-тело или безупречный макияж, которые требуют усилий и тоже воспринимаются как достижения. Об этом Life.ru рассказала клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

«Виниры, создают ощущение мгновенного преображения. Как и гриллзы (съёмные декоративные накладки на зубы). В мире, где ценится скорость, это привлекательно: «Хочу результат сейчас». Такая логика часто игнорирует долгосрочные последствия для здоровья», — отметила эксперт.

Подростковый и молодой возраст время активного поиска «Я — идентичности». Изменение внешности, в том числе зубов, становится способом заявить о себе, выделиться, принадлежать к определённой субкультуре, желание привлечь к себе внимание. Кроме того, социальные сети быстро тиражируют идеи. Увидев их у кумира, молодые люди стремятся повторить. При этом критическое осмысление рисков часто ниже желания «быть в тренде».

«Диагноз» для любителей менять здоровые зубы на искусственные — понятие условное. Это не клинический термин, а психологическая гипотеза о том, что движет человеком, готовым жертвовать здоровьем ради эстетики.

«В основе может лежать чрезмерная озабоченность мнимыми или незначительными дефектами внешности. Человек может воспринимать свои природные зубы как «неидеальные», даже если объективно они здоровы. Это не всегда расстройство, но может быть его ранним маркером», — добавила специалист.

Стремление к идеалу часто родом из детства — особенно если ребёнок воспитывался в условиях «условной любви», где признание доставалось только за соответствие высоким ожиданиям. Во взрослой жизни это подкрепляется соцсетями: отфильтрованные улыбки блогеров становятся новым эталоном. В результате зубы превращаются в зону достижений: «сделаю улыбку безупречной».

Иногда желание изменить зубы маскирует более глубокие трудности: низкую самооценку, тревожность, сложности в коммуникации. «Если у меня будет голливудская улыбка, меня наконец примут/полюбят/оценят». Для молодого мозга также характерно высокое стремление к немедленному вознаграждению и слабая оценка отдалённых последствий.

«Очень часто это сознательный эпатаж. Разрушение здорового ради эстетики может быть формой протеста против «правильности», медицинских норм, родительских установок», — рассказала психолог.

Что важно донести до молодых людей: — Здоровые зубы — это тот ресурс, который не возобновляется. Эмаль не восстанавливается. Установка виниров часто требует обточки здоровых тканей и это необратимо. — Дешёвые альтернативы опасны. Китайские накладки, клей «Момент», гриллзы с маркетплейсов могут вызвать кариес, воспаление дёсен, аллергию и большие проблемы. — Эстетика не должна идти вразрез с функцией. Улыбка — не только фото, но и жевание, речь, здоровье ВНЧС ( височно-нижнечелюстного сустава).

«Если ребёнок хочет применить это, или сделал, то не обесценивайте. Фразы вроде «Это глупо» или «Ты портишь себе здоровье» часто вызывают сопротивление. Лучше спросить: «Что для тебя значит эта перемена? Что ты хочешь почувствовать, когда улыбнешься?» Предложите альтернативу. Если подросток хочет выделиться помогите найти безопасные способы самовыражения», — советует собеседница Life.ru.

Обратите внимание на контекст. Если стремление к «идеальным зубам» сопровождается общей тревожностью, социальной изоляцией, навязчивыми мыслями о внешности, то это повод обратиться к психологу. Покажите пример заботы о себе. Не через запреты, а через демонстрацию баланса: «Я тоже хочу выглядеть хорошо, и поэтому выбираю методы, которые не вредят здоровью».

Тренд на искусственные зубы у зумеров — не просто мода. Это зеркало, в котором отражаются давление визуальной культуры, поиск идентичности и потребность в контроле. Задача взрослых не запрещать, а помогать молодым людям делать осознанный выбор, где красота не должна противоречить здоровью.

