Миллениалы бросились скупать книги про сон

Миллениалы скупают книги о сне, пытаясь наладить ночной отдых, а зумеры и альфа проблем со сном почти не знают. Такими наблюдениями с РИА «Новости» поделились в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Аналитики подвели итоги продаж ко Всемирному дню сна, который в 2026 году отмечали 13 марта. Выяснилось, что основными покупателями литературы по сомнологии стали люди 31–40 лет. На молодое поколение приходится лишь 9% продаж таких книг.

«Осознанный сон — привилегия миллениалов», — отметили в сети.

Продажи книг про сон в 2025 году выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Однако у миллениалов есть и свои преимущества, ведь это поколение было признано самым счастливым по части личной жизни. Согласно данным исследования, в этом плане они оставили посади зумеров, иксов и беби-бумеров.