Самая недооценённая «процедура омоложения»: Почему сон важнее витаминов и дорогого крема

13 марта отмечается Международный день сна, считающегося самым недооценённым инструментом в борьбе со старением. В дерматологии уже давно известно: хронический недосып отражается на коже быстрее, чем возраст в паспорте. Заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина рассказала Life.ru, как хронический недосып крадёт молодость и красоту.

«В клинических исследованиях у людей, спящих менее 5–6 часов в сутки, фиксируют более выраженные признаки фотостарения, снижение эластичности кожи и замедленное восстановление кожного барьера после ультрафиолетового воздействия. Иначе говоря, кожа хуже восстанавливается после солнца и стресса», — отметила эксперт.

При дефиците сна повышается уровень кортизола — гормона стресса. Он усиливает воспаление и снижает синтез коллагена — белка, который отвечает за плотность и упругость кожи. Одновременно снижается выработка мелатонина и гормона роста, а именно они участвуют в ночной регенерации тканей. В результате ускоряется окислительный стресс — один из ключевых механизмов преждевременного старения. Даже одна бессонная ночь ухудшает показатели кожи: снижается увлажнённость, ухудшается микроциркуляция, появляется тусклый оттенок и отёчность.

С волосами ситуация не менее показательная. Сам волос — «мёртвая» структура, но его корень, волосяной фолликул, активно реагирует на стресс и гормональные колебания. Хронический недосып может увеличивать долю волос в фазе телогена — фазе выпадения. Именно поэтому при длительном стрессе и нарушении сна пациенты часто отмечают поредение волос. Кроме того, мелатонин обладает антиоксидантной активностью и участвует в регуляции цикла роста волос — его дефицит потенциально ослабляет фолликулы.

«Хорошая новость в том, что сон — управляемый фактор. И с точки зрения профилактики старения он работает не хуже многих процедур», — добавила специалист.

Что действительно важно: — 7–9 часов сна ежедневно — это диапазон, при котором доказано лучшее восстановление тканей. — Строгий режим: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. — Темнота в спальне — свет блокирует выработку мелатонина. — Отказ от гаджетов минимум за час до сна. — Снижение вечернего стресса — дыхательные практики, тёплый душ, спокойный ритуал перед сном.

Ни один крем не компенсирует хронический дефицит сна. Сон — это физиологическая «процедура омоложения», которая влияет и на плотность кожи, и на её цвет, и на качество волос. Ирина Кондрахина Заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук

