Маркетинговая пустышка: Врач назвала косметику, которая разносит прыщи по всему лицу

Популярные кремы и патчи с микроиглами могут повредить кожу и вызвать воспаления. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог Кристина Радина.

Если на лице есть какие-то воспаления — например, у человека прыщики или гнойнички, ему ни в коем случае нельзя использовать такую косметику, да даже скраб. Всё, что может травмировать кожный покров, будет вызывать воспаление и может разнести инфекцию по всей коже. Кристина Радина Врач-дерматолог

Микроиглы в косметике — это чаще всего маркетинговый ход: в кремах и сыворотках частицы не такие острые, чтобы создавать настоящие микроповреждения. Теоретически они должны помогать действующим веществам проникать в глубокий слой дермы, но на практике это часто не работает.

«Если это действительно дорогой профессиональный крем и там есть микроиголочки с напылением, которое может содержать золотое напыление или никель, это может вызвать контактный дерматит у людей с повышенной чувствительностью», — добавила она.

Для настоящего эффекта специалисты рекомендуют аппаратные процедуры, например RF-лифтинг, где микроиглы проникают глубоко и стимулируют синтез коллагена, подтягивая овал лица. По её словам, даже дорогие кремы с микроиглами не способны заменить медицинские процедуры. Любой продукт для домашнего применения требует осторожности: перед использованием важно убедиться, что кожа не повреждена, не воспалена и не склонна к сильной реакции.

Ранее жительница Новосибирска после круговой блефаропластики в частной клинике столкнулась с серьёзными осложнениями: поражением нерва, ухудшением зрения и асимметрией глаза. Даже в федеральном центре полностью восстановить глаз не удалось. Тромбозы, тромбоэмболии, инфаркты и инсульты могут возникать как из‑за самой процедуры, так и совпадать по времени с ней.