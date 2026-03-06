Владимир Путин
Варикоз и тромбы по наследству: Как гены влияют на риск «синдрома экономкласса» при перелётах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Варикозная болезнь и венозные тромбозы — это разные состояния, но их объединяет одно важное обстоятельство: у части людей к ним существует наследственная предрасположенность. Поэтому, если в семье были случаи выраженного варикоза, тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии, этот факт имеет значение — особенно при планировании беременности или перед длительными перелётами. Об этом Life.ru рассказал медицинский директор Genotek Здоровье Фёдор Киреев.

«Варикозная болезнь связана прежде всего с нарушением работы венозных клапанов и слабостью венозной стенки, что приводит к застою крови в поверхностных венах. Тромбоз глубоких вен — это образование сгустка крови внутри глубокой вены, и это потенциально опасное состояние из-за риска тромбоэмболических осложнений. Наследственность может играть роль в обоих случаях, но механизмы разные: при варикозе чаще наследуются особенности строения сосудистой стенки, а при тромбозах — изменения в системе свёртывания крови, так называемые тромбофилии», — уточняет эксперт.

Одна из наиболее изученных наследственных форм тромбофилии — мутация Factor V Leiden. При её наличии нарушается естественный механизм ограничения свёртывания крови, и склонность к образованию тромбов повышается. Однако сама по себе мутация не означает, что тромбоз обязательно возникнет. Риск становится значимым при сочетании с дополнительными факторами: беременностью, приёмом эстрогенсодержащих контрацептивов, операциями, травмами, длительной неподвижностью или перелётами продолжительностью более 4–6 часов. Поэтому генетическое обследование проводится не «для профилактики всем», а по показаниям — например, при эпизодах тромбоза в молодом возрасте или при отягощённом семейном анамнезе.

Беременность является особым периодом, поскольку в это время физиологически усиливается свёртываемость крови — организм готовится к родам и снижению кровопотери. Одновременно увеличенная матка сдавливает вены малого таза, замедляется венозный отток из нижних конечностей, а гормональные изменения влияют на тонус сосудистой стенки.

У большинства женщин эти процессы не приводят к осложнениям, но при наследственной предрасположенности риск может быть выше. Именно поэтому при наличии семейных случаев тромбозов или тяжёлой венозной патологии желательно до беременности обсудить ситуацию с врачом. При необходимости выполняется ультразвуковое исследование вен и, по показаниям, лабораторная оценка системы гемостаза. В отдельных случаях может потребоваться медикаментозная профилактика, но такие решения принимаются строго индивидуально.

Длительные перелёты также временно повышают риск тромбообразования из-за вынужденной неподвижности и замедления венозного кровотока — так называемый «синдром экономкласса». Особенно это актуально при наличии дополнительных факторов риска. Простые меры — регулярное движение во время полёта, упражнения для стоп и голеней, достаточное потребление жидкости и использование правильно подобранного компрессионного трикотажа — существенно снижают вероятность осложнений. При высоком индивидуальном риске врач может рекомендовать дополнительную профилактику перед поездкой.

«Наследственность — это не приговор, а фактор, который необходимо учитывать. Осведомлённость о семейных случаях варикозной болезни или тромбозов позволяет своевременно оценить индивидуальный риск и принять разумные профилактические меры. В большинстве случаев беременность и путешествия протекают благополучно, если подход к здоровью сосудов основан не на страхе, а на грамотной оценке ситуации», — заключает собеседник Life.ru.

