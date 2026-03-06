Инсульт, инфаркт и гематома за глазом: Врач рассказал, как убивает блефаропластика

Жительница Новосибирска сделала круговую блефаропластику в частной клинике и столкнулась с тяжёлыми осложнениями: поражение нерва, ухудшение зрения, асимметрия глаза. Восстановить глаз полностью не удалось даже в федеральном центре. Врачи напоминают: любая пластика лица несёт серьёзные риски. А пластический хирург Игорь Короткий перечислил самые опасные последствия таких операций.

По словам специалиста, тромбозы, тромбоэмболии, инфаркты и инсульты могут возникнуть как из‑за самой процедуры, так и совпасть с ней по времени. Отдельную угрозу представляют гематомы, особенно ретробульбарная — позади глазного яблока. Она способна привести к необратимому нарушению зрения. Также возможны травмы структур глаза и окружающих тканей, аллергия на анестетики и антисептики.

В разговоре с «Вечерней Москвой» врач дополнил, что при круговой подтяжке лица, популярной среди пациентов, риски возрастают. Из‑за обилия сосудов велика вероятность кровотечения. Повреждение лицевых нервов грозит парезом или параличом мимических мышц. Чтобы избежать трагедий, хирург должен тщательно изучить анамнез, а пациентам важно выбирать клиники с безупречной репутацией и не гнаться за дешевизной.

Российские мужчины всё чаще обращаются к пластическим хирургам не за кардинальными переменами, а за точечными коррекциями, которые возвращают комфорт в повседневной жизни. Как рассказал хирург, пациенты хотят выглядеть естественно и не стремятся переделать себя. В числе неожиданно популярных запросов — уменьшение груди, которую годами приходилось скрывать одеждой. Также востребованы коррекция лопоухости и усиление подбородка или средней трети лица для создания более мужественного профиля.