Зумеры освоили эстетику «бережливого шика» и экономят на одежде

«Бережливый шик» — новое модное движение, где элегантность сочетается с финансовой грамотностью. Эксперт Елена Хлебникова объяснила «Вечерней Москве», что эта эстетика позволяет выглядеть стильно, не тратя лишнего, и заботиться об экологии. Молодёжь всё чаще выбирает комиссионки и копии брендов: 71% зумеров уже покупают реплики, а 32% их гардероба — секонд-хенд.

Рынок вторичной продажи растёт. Ключевая идея «бережливого шика» — стоимость за одно ношение: дорогая вещь, носимая редко, проигрывает более доступной альтернативе. Многие бренды уже подстраиваются под этот тренд, предлагая стильные решения по разумным ценам. Это не просто зумерская мода, а новый взгляд на финансы и потребление.

«В конце концов, «бережливый шик» предоставляет уверенность в том, что забота о собственном стиле и окружающей среде может идти рука об руку, создавая гармоничное сосуществование моды и ответственности», — отметила эксперт.