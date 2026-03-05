Владимир Путин
5 марта, 08:27

Политолог раскрыла, почему зумеры бегут от экранов в книжные клубы и дневные рейвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Половина представителей поколения Z чувствуют себя одинокими, несмотря на мессенджеры и соцсети. Главный дефицит современности — простое человеческое присутствие.

Цифровая среда дала моментальные коммуникации, но лишила близости. Зумеры, выросшие со смартфоном в руках, теперь ищут офлайн-форматы: книжные клубы, дневные рейвы, настольные игры, квизы. Об этом заявила политолог Елена Штульман в интервью RuNews24.ru.

По мнению политолога, 2026 год становится годом «замедления». Молодёжь устала от цифрового напряжения и ищет безопасные пространства для живого общения. Баланс между онлайн и офлайн станет главным критерием зрелости общества в цифровую эпоху.

Психолог объяснила, что такое «ваби-саби» и почему зумеры подсели на эту философию
Ранее в Нью-Йоркском университете завили, что зумеры выходят на улицу реже заключённых из-за зависимостей и онлайн-жизни. Эксперты предупреждают, что такой образ жизни ведёт к одиночеству и серьёзным психологическим проблемам.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Лия Мурадьян
