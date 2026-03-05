Политолог раскрыла, почему зумеры бегут от экранов в книжные клубы и дневные рейвы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos
Половина представителей поколения Z чувствуют себя одинокими, несмотря на мессенджеры и соцсети. Главный дефицит современности — простое человеческое присутствие.
Цифровая среда дала моментальные коммуникации, но лишила близости. Зумеры, выросшие со смартфоном в руках, теперь ищут офлайн-форматы: книжные клубы, дневные рейвы, настольные игры, квизы. Об этом заявила политолог Елена Штульман в интервью RuNews24.ru.
По мнению политолога, 2026 год становится годом «замедления». Молодёжь устала от цифрового напряжения и ищет безопасные пространства для живого общения. Баланс между онлайн и офлайн станет главным критерием зрелости общества в цифровую эпоху.
Ранее в Нью-Йоркском университете завили, что зумеры выходят на улицу реже заключённых из-за зависимостей и онлайн-жизни. Эксперты предупреждают, что такой образ жизни ведёт к одиночеству и серьёзным психологическим проблемам.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.