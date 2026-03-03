Психолог объяснила, что такое «ваби-саби» и почему зумеры подсели на эту философию

Популярность японской философии «ваби-саби» среди зумеров отражает глубинные изменения в общественном сознании, рассказала психолог Екатерина Кольцова. По её словам, философия, основанная на принятии несовершенства и изменчивости, проявляется в интерьере, одежде и реставрации старых вещей.

Зумеры устали от бесконечной погони за идеальной картинкой, и маятник качнулся в сторону демонстрации и принятия недостатков. Это поколение воспитывалось в парадигме «я люблю тебя просто за то, что ты есть», в отличие от миллениалов и бумеров, которым транслировали установку на сравнение с более успешными людьми.

Реставрация старых предметов становится манифестом против идеальности и полезна психологически. Она действует как медитация, даёт ощущение контроля и служит метафорой «починки» самого себя, объяснила эксперт.

«Когда из маленьких осколков собирается целая картина, человек испытывает глубокое удовлетворение. Он видит, что даже сломанное может обрести новую жизнь, стать ещё красивее и ценнее. Это учит принимать свои несовершенства, видеть в них не недостатки, а часть собственной уникальной истории», — заключила собеседница «Москвы 24».