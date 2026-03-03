Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 06:19

Психолог объяснила, что такое «ваби-саби» и почему зумеры подсели на эту философию

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Популярность японской философии «ваби-саби» среди зумеров отражает глубинные изменения в общественном сознании, рассказала психолог Екатерина Кольцова. По её словам, философия, основанная на принятии несовершенства и изменчивости, проявляется в интерьере, одежде и реставрации старых вещей.

Зумеры устали от бесконечной погони за идеальной картинкой, и маятник качнулся в сторону демонстрации и принятия недостатков. Это поколение воспитывалось в парадигме «я люблю тебя просто за то, что ты есть», в отличие от миллениалов и бумеров, которым транслировали установку на сравнение с более успешными людьми.

Российские зумеры берут микрозаймы под 300% ради интереса, а расплачиваются родители
Российские зумеры берут микрозаймы под 300% ради интереса, а расплачиваются родители

Реставрация старых предметов становится манифестом против идеальности и полезна психологически. Она действует как медитация, даёт ощущение контроля и служит метафорой «починки» самого себя, объяснила эксперт.

«Когда из маленьких осколков собирается целая картина, человек испытывает глубокое удовлетворение. Он видит, что даже сломанное может обрести новую жизнь, стать ещё красивее и ценнее. Это учит принимать свои несовершенства, видеть в них не недостатки, а часть собственной уникальной истории», — заключила собеседница «Москвы 24».

Зумеры взбунтовались против взрослых и отказались от гигиены
Зумеры взбунтовались против взрослых и отказались от гигиены

Ранее каждый третий зумер признался, что зависает в телефоне во время секса. Позже психолог объяснила, почему зумеры не расстаются с телефоном даже во время секса.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar