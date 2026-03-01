Российские зумеры берут микрозаймы под 300% ради интереса, а расплачиваются родители

Случаи, когда подростки оформляют микрозаймы под огромные проценты ради любопытства, становятся всё более частыми в России. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА, отметив, что порой платить по долгам приходится родителям.

Один из случаев произошёл с россиянкой, чья младшая сестра, как только исполнилось 18 лет, оформила микрокредиты на 100 тысяч рублей под 300% годовых. При этом девочка ни в чём не нуждалась — её заваливали дорогими подарками, включая айфоны. Когда родственники попытались разобраться с займами в микрофинансовых организациях, они выяснили, что подобные истории встречаются всё чаще.

Зумеры набирают кредиты из любопытства, про серьёзные последствия они, как правило, не думают. Родительские крики их уже не пугают, а деньги дают ощущение свободы и самостоятельности — по крайней мере, создают такую иллюзию: сам взял, сам потратил, родителей не спросил. Опыт показывает, что для зумеров кредиты становятся инструментом эксперимента и ощущения независимости, а реальные финансовые последствия зачастую ложатся на семью.

