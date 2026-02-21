Русский язык упрощается под влиянием зумеров и поколения альфа

Русский язык упрощается под влиянием зумеров и покаления альфа. Самое популярное слово года — «ок». Молодёжь ускоряет речь, добавляет транслитерации вроде «ред-флаг», «слоп». Появляются кальки — «выгорание» и новые понятия — «тюбик», «альтушка», «нормис».

Главный источник заимствований — английский. Русский перерабатывает слова под себя: «аватарка», «блог», «имбовый». Модные слова живут недолго — «кринж» уже выходит из употребления. Закрепляются короткие и удобные — например, «вайб», рассказывает РИАМО со ссылкой на экспертов.

Нейросети добавляют в тексты «воду» и штампы. Эмодзи меняют смысл. Например, палец вверх для одних означает «класс», для других — сарказм.

Главное беспокойство экспертов — повседневность мата у молодёжи. При внимании к новым словам подростки не задумываются о природе нецензурной лексики — это главный конфликт современной языковой культуры.

Филологи отмечают, что лексика современного русского языка продолжает меняться с невероятной скоростью, и многие привычные слова уже завтра могут стать архаизмами. Почему слова отправляются на карантин времени, читайте в материале Life.ru.