Зумеры ринулись скупать ветхие дачи из-за моды на сельский стиль

Пока старшее поколение десятилетиями бежало из деревень в города, современная молодёжь развернула тренд в обратную сторону. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная объяснила, почему зумеры массово скупают ветхие дачи и берутся за их реставрацию.

По словам эксперта в беседе с РИА «ФедералПресс», раньше жизнь за городом была связана с отсутствием работы, связи и элементарных удобств. Сегодня удалёнка и интернет сняли эти ограничения.

Молодые люди готовы мириться с отсутствием коммунальных служб и не всегда задумываются о юридической чистоте сделок или реальной стоимости ремонта. Зато они получают возможность устроить цифровой детокс, отдохнуть от мегаполиса и почувствовать себя причастными к модному веянию — даже если недвижимость скромная, это даёт ощущение полноправного владения.

К слову, профессор маркетинга Нью-Йоркского университета Скотт Галлоуэй в книге «Быть мужчиной» пришёл к неожиданному выводу: современные зумеры в возрасте 20–30 лет проводят на улице меньше времени, чем заключённые. По словам автора, молодые люди катастрофически мало бывают на свежем воздухе, что бьёт по их физическому и ментальному здоровью.