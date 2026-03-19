«Задача государства — это человеческое счастье»: Гинеколог нашёл изъян в «репродуктивных» советах Минздрава

После рекомендации Минздрава о том, что оптимальный возраст для рождения ребёнка — от 18 до 35 лет, в профессиональном сообществе заговорили о том, что верхнюю планку не стоит воспринимать как жёсткое ограничение. Такую позицию в беседе с Life.ru высказал акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.

По его словам, министерство вправе давать рекомендации, исходя из задач охраны здоровья, однако устанавливать предельный возраст для материнства было бы неверно. Эксперт считает, что нижняя граница в 18 лет понятна с точки зрения физиологической зрелости, а вот верхняя зависит от слишком большого числа обстоятельств.

Я думаю, что верхнюю планку есть смысл оставить на усмотрение самих рожающих или планирующих беременность. Это было бы наиболее здраво. По тем или иным причинам люди могут рожать одного ребёнка или ограничиваться двумя детьми, хотя, может быть, у них есть психологическое желание иметь большую семью, но ряд экономических моментов эти идеи могут, что называется, душить на корню. Борис Лордкипанидзе акушер-гинеколог, репродуктолог

Лордкипанидзе подчеркнул, что рождение второго или третьего ребёнка в 38–39 лет нельзя автоматически считать поздним, если женщина здорова, а в семье есть поддержка. Врач считает, что в таких ситуациях нужно смотреть не на цифру в паспорте, а на совокупность факторов.

Эксперт также напомнил, что личная жизнь у всех складывается по-разному. Женщина может встретить своего партнёра и создать семью только после 35 или даже после 40 лет, и государство не должно жёстко вмешиваться в такие решения.

«Наша задача, и, собственно говоря, вообщезадача государства — это человеческое счастье. Это прописано у нас в Конституции. И если человек встретил свою вторую половинку в 36—37 лет, в 42 года, — Бог в помощь, что называется. Возможности сегодняшней медицины, здравоохранения, репродуктивного направления тоже стоят на страже здоровья и сохранения материнства женщины», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Минздрав в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста указал, что оптимальным временем для беременности и рождения ребёнка считается возраст от 18 до 35 лет. Речь идёт именно о рекомендациях для информирования пациенток, а не о запрете на роды после этого возраста.