Вспышку менингита в Британии связали с курением вейпов

В британском графстве Кент зафиксирована вспышка менингита, которая уже унесла жизни двоих человек. По данным газеты Telegraph, общее число заболевших достигло 20.

Двое человек — студент и школьник — скончались. Основной очаг инфекции зафиксирован в кампусе Кентского университета. Медики связывают распространение инфекции с ночным клубом Chemistry в Кентербери.

Предполагается, что посетители заведения могли заражать друг друга, используя одни и те же вейпы. Учёные не исключают, что электронные сигареты не только облегчают передачу бактерий, но и позволяют им распространяться на большие расстояния, хотя обычно для этого требуется прямой контакт.

На фоне вспышки британский Минздрав обновил рекомендации для врачей. Теперь медработникам при подозрении на менингит предписано использовать маски, а в некоторых случаях и дополнительные средства индивидуальной защиты.

