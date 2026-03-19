Юрист объяснила, почему бесполезно требовать компенсацию от заразившего на работе коллеги

Работники могут требовать компенсацию от коллеги, заразившего их респираторными вирусами, однако на практике добиться этого будет крайне сложно. Основная проблема заключается в том, что сотруднику трудно доказать, что он заболел именно из-за конкретного человека. Об этом юрист Дарья Ахтырко рассказала в интервью 360.ru.

Эксперт отметила, что ей не известны случаи, когда сотрудники смогли бы получить возмещение за заражение ОРВИ или гриппом. Она подчеркнула, что основная сложность заключается в проведении экспертизы. Доказать момент возникновения болезни оказывается затруднительно.

«Образно говоря, я могла заразиться три или четыре дня назад в метро, а потом прийти на работу», — сказала собеседница.

Кроме того, индивидуальные особенности иммунной системы усложняют установление чёткой связи между заражением и конкретным коллегой. Ахтырко выразила сомнение в эффективности этой практики, отметив, что назначить медицинскую экспертизу можно, но неясно, какие вопросы задавать специалистам.

Также возникает вопрос о том, как оценить ущерб, понесённый заболевшим. По словам юриста, дифференцировать вину очень сложно.

«Один за неделю выздоровеет, а второй неделю будет страдать от последствий», — пояснила юрист.

По мнению Ахтырко, более разумным было бы привлекать к ответственности не работника, а работодателя, который допустил больного сотрудника в офис. Она считает, что изменения в трудовом законодательстве необходимы: если работодатель допустил к работе заболевшего, он должен нести ответственность за здоровье других сотрудников.

Ранее Life.ru сообщал о планах Минздрава РФ скорректировать правила выдачи больничных листов. Согласно новому проекту, если в течение полугода человек уже открывал больничный четыре или более раз, решение о продлении каждого последующего листка нетрудоспособности будет приниматься только на врачебной комиссии.