Болеть после увольнения — не проблема: Сколько можно получить и как оформить выплаты

Уволившиеся россияне могут получить больничные выплаты в течение месяца после ухода с работы. О том, кому и сколько заплатят в марте, «Газете.ru» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что пособие по временной нетрудоспособности положено не только работающим, но и уволенным — в течение 30 календарных дней после расторжения трудового договора. При этом выплата составит 60% от среднего заработка независимо от стажа.

К примеру, если человек с зарплатой 72 тыс. в 2024 году и 78 тыс. в 2025‑м уволился 2 марта, а заболел 10 марта, он получит пособие. Первые три дня оплатит бывший работодатель, остальные — Соцфонд.

«В этом примере дневной размер пособия составит 1479,45 рубля. Если, например, гражданин будет болеть 12 дней, то размер пособия составит 17 753,4 рубля», — подсчитал экономист.

Он также напомнил, что такая выплата облагается НДФЛ.

Ранее Life.ru сообщал, что в Минздраве России предложили ужесточить правила выдачи больничных для тех, кто слишком часто берёт их. Если за последние полгода человек оформлял лист нетрудоспособности более четырёх раз, вопрос о продлении каждого следующего будет решать врачебная комиссия.