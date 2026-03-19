19 марта, 12:35

Ozempic перестанет быть доступен для миллионов людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ika Rahma H

Популярный препарат для похудения и лечения диабета Ozempic в ближайшее время начнёт терять патентную защиту в ряде стран. Это откроет рынок для более дешёвых аналогов, пишет The New York Times.

Речь идёт о государствах, где проживает около 40% населения мира. В первую очередь дженерики могут появиться в Индии уже в ближайшие дни, а затем — в Китае, Бразилии, Турции, Канаде и Южной Африке.

Сейчас препарат остаётся дорогим и доступен в основном обеспеченным пациентам. Появление копий может значительно снизить стоимость и расширить доступ к лечению. По оценкам аналитиков, цена может упасть до примерно 15 долларов в месяц. Для сравнения, в США оригинальная версия без страховки обходится в сотни долларов.

Спрос на более доступные варианты ожидается высоким. В Китае и Индии миллионы людей страдают от ожирения и диабета, но не могут позволить себе дорогое лечение. При этом в США и Европе дешёвые альтернативы появятся значительно позже — ориентировочно в начале 2030-х годов. Это связано с дополнительными механизмами защиты патентов.

Эксперты отмечают, что новые версии могут серьёзно изменить рынок препаратов для снижения веса. Однако у таких средств есть и побочные эффекты, включая тошноту и проблемы с пищеварением, поэтому их применение требует контроля врачей.

Любителям худеть на «Оземпике» объяснили, как препарат разрушает кости изнутри

Ранее сообщалось, что розничные продажи российских аналогов препарата «Оземпик» в 2025 году выросли почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году россияне приобрели 1,7 миллиона упаковок отечественных дженериков на сумму 9,2 миллиарда рублей. В 2025-м продажи достигли 6,1 миллиона упаковок, а выручка — 35,2 миллиарда рублей.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
