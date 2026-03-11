Любителям худеть на «Оземпике» объяснили, как препарат разрушает кости изнутри

Врач-эндокринолог Татьяна Губина рассказала о побочных эффектах препаратов на основе семаглутида, включая «Оземпик». По её словам, помимо известных проблем с ЖКТ — тошноты, запоров и болей в животе — существует риск негативного влияния на костную ткань.

Эксперт пояснила, что препараты изначально разрабатывали для лечения диабета 2 типа и контроля веса. Их действие связано с влиянием на углеводный обмен, аппетит и опорожнение желудка. Однако исследования указывают на возможную связь длительного приёма с изменениями костного обмена, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губина отметила — быстрое снижение веса, гормональные изменения и влияние на ремоделирование костной ткани могут привести к снижению минеральной плотности костей, особенно при дефиците кальция и витамина D. Она подчеркнула: такие препараты следует назначать строго по медицинским показаниям и под контролем врача.

Кстати, начало марта — идеальное время для старта похудения к лету. По данным врачей, в это время организм выходит из режима экономии энергии. К тому же увеличивается световой день, растёт уровень витамина D и серотонина, поэтому появляется желание больше двигаться.