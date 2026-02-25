Диетолог назвала «золотое окно» для старта эффективного похудения к лету

Конец февраля и начало марта — идеальное время для старта похудения к лету, уверена врач-терапевт, диетолог Татьяна Залетова. Она назвала этот период «золотым окном»: организм выходит из режима экономии энергии, увеличивается световой день, растёт уровень витамина D и серотонина, появляется желание больше двигаться.

Трёх месяцев до июня достаточно, чтобы снижать вес плавно и безопасно. Однако похудение должно быть питательным по микроэлементам. Резкое урезание калорий при пустом рационе грозит гиповитаминозом, упадком сил, ломкостью ногтей и выпадением волос. Недопустимы голодания, детоксы и разгрузочные дни на воде — они ослабляют иммунитет.

«Главный принцип доказательной медицины в похудении — чем медленнее уходит вес, тем устойчивее результат и меньше потери мышечной ткани. Безопасная норма потери веса, которая не «сломает» метаболизм и не приведёт к обвисанию кожи, — это 0,5–1 килограмм в неделю», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

По её словам, в каждом приёме пищи обязательно должен присутствовать белок. Однако прежде чем начинать худеть, нужно сдать анализ на ферритин и витамин D. При их дефиците диета не даст сил, а лишь вызовет вялость и раздражительность. Также важно следить за индексом массы тела — он не должен опускаться ниже 18.