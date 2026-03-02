Снова «Оземпик»: Высохшая до костей Келли Осборн на пороге смерти, считает врач
Обложка © ТАСС / ТАСС / АР
Врач-терапевт Андрей Звонков прокомментировал резкое изменение внешности дочери знаменитого музыканта Оззи Осборна — Келли Осборн, которая сильно похудела за последнее время. Он связал её состояние с возможным сочетанием психологических проблем и неправильного применения препаратов для снижения веса.
«На вид у Осборн прямо на лице такие квадратные скулы, где нет ни щёк, ничего, просто лицевая кость и всё. Депрессия может быть причиной похудения, отсутствия аппетита, снижения веса, подавленного настроения. Всё в тему. Не исключено, что одно накладывается на другое. Поэтому конкретно обозначить, уколы, например «Оземпика», виноваты или депрессия на фоне смерти отца мне сложно», — говорит Звонков.
Врач не исключает, что уколы «Оземпика» наложились на депрессию. Он добавил, что Келли — медийный человек и, вероятно, всегда следила за собой. Однако если она утратит чувство меры, и близкие вовремя не вмешаются, последствия могут быть трагическими.
«Если чувство меры будет утрачено, если она не будет адекватно оценивать и своё состояние, и всю ситуацию, и родственники и близкие не забьют тревогу в определённый момент, то, в принципе, она умрёт. Такие случаи бывали. К сожалению, люди от глупости иногда погибают. И это одна из главных причин гибели людей — именно глупость и нарушение всяких чувств меры. Сейчас она очень близка к этому», — добавил Звонков.
Напомним, что Оззи Осборн скончался в июле 2025 года в возрасте 77 лет. По официальным данным, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Свой последний концерт «принц тьмы» дал за две недели до своей кончины. Он уже не мог самостоятельно ходить, поэтому выступление провёл в кресле. Жена похоронила музыканта у озера, как он сам того хотел.
