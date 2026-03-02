Снова «‎Оземпик»: Высохшая до костей Келли Осборн на пороге смерти, считает врач

Врач-терапевт Андрей Звонков прокомментировал резкое изменение внешности дочери знаменитого музыканта Оззи Осборна — Келли Осборн, которая сильно похудела за последнее время. Он связал её состояние с возможным сочетанием психологических проблем и неправильного применения препаратов для снижения веса.

«На вид у Осборн прямо на лице такие квадратные скулы, где нет ни щёк, ничего, просто лицевая кость и всё. Депрессия может быть причиной похудения, отсутствия аппетита, снижения веса, подавленного настроения. Всё в тему. Не исключено, что одно накладывается на другое. Поэтому конкретно обозначить, уколы, например «Оземпика», виноваты или депрессия на фоне смерти отца мне сложно», — говорит Звонков.

Врач не исключает, что уколы «Оземпика» наложились на депрессию. Он добавил, что Келли — медийный человек и, вероятно, всегда следила за собой. Однако если она утратит чувство меры, и близкие вовремя не вмешаются, последствия могут быть трагическими.

«Если чувство меры будет утрачено, если она не будет адекватно оценивать и своё состояние, и всю ситуацию, и родственники и близкие не забьют тревогу в определённый момент, то, в принципе, она умрёт. Такие случаи бывали. К сожалению, люди от глупости иногда погибают. И это одна из главных причин гибели людей — именно глупость и нарушение всяких чувств меры. Сейчас она очень близка к этому», — добавил Звонков.